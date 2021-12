A Battipaglia inaugura il centro di ascolto Basta uno Spillo

Si terrà oggi, 7 dicembre 2021, l’inaugurazione del centro di ascolto “Basta uno spillo”. Appuntamento presso la parrocchia santa teresa del bambino gesu’ presso la chiesa Sacro Cuore di Gesu’ in via Rosa Jemma a Battipaglia

«Vogliamo partire dal cuore di Gesù, perché in lui possiamo trovare l’amore necessario per sentirci amati ed amare e accogliere con amore – fanno sapere il parroco don Luigi Piccolo e il presidente della Fondazione Emanuele Scifo –

Vogliamo nel cuore della citta’ inaugurare questo centro di ascolto per portare l’amore a chi fatica a riconoscerlo per le tante avversità della vita’».

Chiari gli obiettivi: «vogliamo essere chiesa che annucia con testimonianze delle associazioni del territorio, che con la loro esperienza potranno parlare ai cuori e dire che insieme si puo’ ; ascolta ,attraverso i professionisti del territorio delle varie associazioni, essere punto di incontro, accoglienza e ascolto in base alle esigenze di chi si rivolge a noi; che prega, attraverso un cenacolo di preghiera permanente, pregare per le opere del centro di ascolto e delle attivita’ della parrocchia; che aiuta, attraverso i vari operatori parrocchiali essere testimoni del vangelo e portare l’amore e l’aiuto a chi è in necessità”.

Il centro di ascolto tratterà vari temi delle nuove poverta’ :

-dipendenze da alcool, gioco e droghe

-malattie rare e disabilita’

-malattie oncologiche e prevenzione

-immigrazione

-famiglia e problematiche familiari

-minori e disagio minorile

-contenziosi familiari

-benessere psicologico e sociale

-consulenza familiare

-poverta’ economica ( da poi inviare al servizio caritas parrocchiale per aiuti concreti)

Inoltre attivera’ con le associazioni collaboranti un polo di prevenzione malattie rare e comuni , con visite specialistiche gratuite effettuate da professionisti del territorio.

L’appuntamento è a partire dalle ore 20.00.

Tra le iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni anche il musical di natale dei Saranno Vietresi. L’appuntamento è organizzato in favore della ricerca per le patologie del neurosviluppo e delle attività di accoglienza minori del territorio con tali patologie della fondazione Emanuele Scifo. Appuntamento il 26 dicembre al teatro Giuffré. E’ possibile prenotare il biglietto al numero 3334989724