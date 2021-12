Rutino: al via agli eventi natalizi con l’apertura del villaggio di Babbo Natale

RUTINO. Grande attesa per l’inaugurazione del Magico Villaggio di Babbo Natale.

Martedì, 7 Dicembre alle ore 18:00, in Piazza annessa a Via Paestum, si darà il via al periodo più magico dell’anno.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Rotolo, ha previsto una serie di iniziative per vivere, tutti insieme, l’atmosfera natalizia per grandi e piccini.

Ci sarà, infatti, l’accensione delle luminarie con splendidi angoli per realizzare dei bellissimi selfie, l’accensione dell’albero alto 12mt, il tutto avvolto in una serata dedicata interamente ai bambini.

Il clou, sarà l’allestimento del villaggio di Babbo Natale con enormi gonfiabili, giochi, musica, la posta per imbucare le letterine e attrazioni fino a 8 mt.

Tanti eventi organizzati e curati con amore e passione dai ragazzi del forum dei giovani e dalla Pro-loco, eventi che termineranno il 5 Gennaio con l’arrivo delle Befane, in trampoli, accompagnate da clown e tante caramelle.

Immergiti nella bellissima cornice del Borgo di Rutino e vivi la magia del Natale!