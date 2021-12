Piogge incessanti: disagi a Centola | FOTO

Piogge incessanti e disagi a Centola. Due gli interventi più impegnativi nella giornata di oggi per i gruppi di protezione civile Lucano coordinato da Maura Tomei e Francesco Stanziola e Menaica coordinato da Maria Di Vece e Mario Simonelli affinacati dalle guardie ambientali.

Una frana di grosse dimensioni si è verificata sulla statale che collega Centola a Palinuro, per fortuna non ha provocato danni a cose o persone ma solo limitato il traffico automobilistico per gli spostamenti da un paese all’altro. Palinuro invece li ha visti impegnati in una villa privata in località Isca completamente allagata.

I disagi sono stati provocati dalle incessanti piogge che da ieri so sono abbattute sul territorio.