Per i residenti di Castellabate nuove regole per la sosta nel centro storico

CASTELLABATE. L’amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta, ha provveduto a riservare degli stalli di sosta per i residenti del centro storico di Castellabate da Lunedì 6 Dicembre al 6 Gennaio 2022.

Con tale provvedimento si autorizzano i residenti del centro storico di Castellabate, dotati di apposito PASS, a parcheggiare lungo Via Pentone presso gli stalli di sosta a loro riservati.

Il pass per i residenti di Castellabate

I residenti a partire da oggi, Lunedì 6 Dicembre, potranno richiedere il PASS recandosi presso il Comando della Polizia Municipale, muniti di un documento di riconoscimento e il numero di targa del veicolo interessato.

Potranno farne richiesta solo coloro che risiedono nel centro storico del centro di Benvenuti al Sud.

“Come Sindaco di Castellabate e guida dell’amministrazione comunale, ho ritenuto necessario riservare degli stalli di sosta per i residenti del centro storico, proprio in occasione degli eventi che avranno luogo lì nei prossimi giorni, per poter venire incontro alle loro esigenze. La nostra intenzione è anche quella di limitare al massimo, per quanto ci è possibile, problematiche legate alla sosta e viabilità nel centro storico”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.