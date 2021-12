Montesano: un belvedere dedicato a Luigi Morello, il vigile del fuoco vittima del covid

MONTESANO SULLA MARCELLANA. Dallo scorso weekend Montesano sulla Marcellana ha uno spazio pubblico dedicato a Luigi Morello. L’area adiacente la chiesa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, è stata infatti dedicata al compianto Morello, morto nel marzo del 2020 vittima del covid. E proprio nei pressi chiesetta che il vigile del fuoco tanto adorava, si è tenuta sabato la cerimonia di intitolazione alla presenza dei familiari del comandante del distaccamento di Sala Consilina, di una delegazione dei caschi rossi, dei carabinieri, dei volontari della protezione civile e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi.

«L’amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana denota sempre estrema sensibilità e tributa

il debito encomio a tutti quegli uomini semplici, animati da spirito di patria e di abnegazione, che sono

sempre al fianco dei cittadini, a volte con sprezzo della vita, come Luigi Morello, Capo Reparto dei vigili

del fuoco di Sala Consilina, purtroppo venuto a mancare lo scorso anno dopo aver contratto il Covid 19 che non gli ha lasciato scampo», osservano da palazzo di città.

«Il compianto Capo Reparto, infatti, ha speso i migliori anni della sua carriera per la caserma di Sala

Consilina e per la tutela dei cittadini del suo amato Vallo di Diano, ricordato da tutti come un vigile del

fuoco attento e professionale, per senso del dovere – come è inciso sulla sua stele – legato alla sua città natale, Teggiano, e con un amore senza fine per il suo lavoro»