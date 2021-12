L’Almanacco del 6 Dicembre 2021

Almanacco del 6 Dicembre 2021:

Santi del giorno: San Nicola di Mira (di Bari, Vescovo)

Sant’Asella di Roma (Vergine)

Santi Dionisia, Dativa, Leonzia, Terzo, Emiliano, Bonifacio, Maiorico e Servo (Martiri)

Sant’Obizio da Niardo

San Nicola di Mira è il protettore di naviganti, pellegrini, pescatori, profumieri, poveri e scolari

Etimologia: Nicola, deriva dal greco “Nikòlaos”, personale composto dal verbo “nikAv”, “vincere”, aggiunto a “laòs,” “popolo”, con il significato di “vincitore fra il popolo”. .

Proverbio del giorno:

Amici cari e borsa del pari.

Aforisma del giorno:

Troppo vino o troppo poco: se non gliene date, non può trovare la verità; se gliene date troppo, neppure (Blaise Pascal)

Accadde Oggi:

2007 – Incendio alle acciaierie Thyssen: All’una di notte di giovedì 6 dicembre 2007, alla linea 5 delle acciaierie ThyssenKrupp si scatena un drammatico incendio che investe in pieno gli otto operai in servizio in quelle ore.

1768 – Pubblicata la prima edizione dell’Enciclopedia Britannica: Considerata per oltre due secoli la fonte più autorevole del sapere universale, l’Enciclopedia Britannica vide la luce in pieno secolo dei lumi, ad opera di un libraio, Colin Macfarquhar, e di un incisore, Andrew Bell, scozzesi.

Sei nato oggi? Sei molto fantasioso e qualche volta tendi a confondere i tuoi sogni con la realtà. Creatività, originalità e spirito di iniziativa non ti mancano, ma nel lavoro devi cercare di essere più concreto e razionale. Solo così riuscirai a raggiungere gli obiettivi prefissati. In amore tendi a ricevere più che a dare e devi dunque cercare di essere più generoso.

Celebrità nate in questo giorno:

1969 – Irene Grandi: L’anima fiorentina del rock femminile, partita dai pub della Toscana e oggi protagonista dei maggiori palcoscenici nazionali e non solo. Nata a Firenze.

1963 – Antonella Clerici: È l’Antonellina nazionale, star della TV tra le più amate dal pubblico italiano, dai più piccoli ai meno giovani, per il carattere brillante e autoironico. Nata a Legnano.

1976 – Paolo Meneguzzi: Con due milioni e mezzo di dischi venduti nel mondo, è un cantautore della generazione del secondo millennio tra i più amati dagli adolescenti. Nato a Mendrisio.

Scomparsi oggi:

1994 – Gian Maria Volonté: Rivoluzionario, partigiano, idealista, anarchico. Per lui gli aggettivi si sprecano, ma i più tra gli addetti ai lavori sono concordi nel ritenerlo l’attore più completo del cinema italiano del Novecento.

1926 – Claude Monet: Nella storia dell’arte è ricordato come il pittore della luce, padre di quella corrente pittorica che ruppe i canoni tradizionali e che da un suo celebre quadro, “Impressione. Levar del sole”, prese il nome di Impressionismo.