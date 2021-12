Capaccio Paestum, il circolo Pd riparte: Umberto Puca nuovo segretario

CAPACCIO PAESTUM. Dopo una lunga fase di commissariamento il circolo cittadino del Pd riparte. Ieri è stato inaugurato il nuovo circolo di via Magna Graecia e qui si è svolto anche il congresso e le votazioni dei vertici. Garante Modestino Rosiello, che poche ore prima era stato riconfermato alla guida del circolo di Agropoli.

Il nuovo segretario è Umberto Puca, 30 anni. Presente all’appuntamento anche il sindaco Franco Alfieri.

“La guida per la ricostruzione del nostro partito qui a Capaccio Paestum, saranno proprio i principi della comunità politica più grande e influente d’Italia, patrimonio ideologico e culturale – le prime parole del neo segretario Pd – che viene da lontano, dalla nostra storia: solidarietà e inclusione, giustizia sociale e diritti civili. Parte da qui e da oggi un grande lavoro di ricostruzione, che vuole coinvolgere le energie di chiunque voglia metterci l’impegno e l’entusiasmo per far rinascere una grande famiglia politica di cui Capaccio Paestum è stata tristemente orfana.”