Montecorice: comunità in lutto per la morte di Michele Esposito

È una comunità in lutto quella di Montecorice. La morte di Michele Esposito, napoletano ma residente nel Cilento, ha sconvolto la comunità. Tutto è accaduto nel milanese, a Parbiago, intorno alle 14:40. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 41enne stava svolgendo alcuni di lavori di manutenzione all’interno della pizzeria quando – per cause ancora da accertare – è stato schiacciato dal forno del locale.

Nonostante l’intervento immediato del 112, dei carabinieri di Legnano, dei vigili del fuoco, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

“Ogni volta che sentirò pronunciare la parola “sbirro” mi volterò nella speranza di vederti ancora amico mio…non ci credo ancora.

Mancherai Miche’, Montecorice sentirà forte la tua mancanza…il nostro Bar, la tua piazza non si rassegnerà mai alla tua assenza. Resterai nel mio cuore come una persona buona, un animo gentile,un amico sincero con cui passavo intere giornate.

Fai buon viaggio e mi raccomando proteggimi come hai sempre fatto”. Così l’ex consigliere comunale Rosario Meola.