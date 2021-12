Capaccio Paestum: ok ai lavori di riqualificazione in Via Poseidonia

CAPACCIO PAESTUM. Il Comune, retto dal Sindaco Franco Alfieri, intende avviare lavori di riqualificazione viaria. In particolare, l’Ente, vuole riqualificare Via Poseidonia in località Varolato, per un importo complessivo di € 1.000.000,00.

Il programma

L’amministrazione comunale, infatti, sta perseguendo un programma di riqualificazione e di rilancio dell’assetto viario, e lavori di valorizzazione alle strade, per una maggiore sicurezza e decoro del territorio; il tutto finalizzato proprio a risolvere problemi funzionali e di sicurezza di viabilità, con interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

Il progetto rientra nel programma delle opere pubbliche 2021/2021, l’intervento sarà, altresì, finanziato con la contrazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.

Il commento

“Stiamo portando avanti tanti lavori che prevedono la messa in sicurezza di strade, migliorando quindi, non solo la viabilità, ma anche la vita dei cittadini, è nostra priorità, infatti, mettere in sicurezza Via Poseidonia, che è una delle strade principali”– così fanno sapere da palazzo di città.