Serie D/I: colpo Santa Maria, arriva Gabionetta

Colpo sensazionale per la Polisportiva Santa Maria. La società giallorossa del presidente Tavassi si è assicurata infatti le prestazioni dell’ ala destra Denilson Gabionetta. Il giocatore, assistito dall’ agente Luigi D’Alessandro, vanta una lunga esperienza in cadetteria: di particolare rilevanza le annate con la Salernitana, dove ha collezionato 13 reti e 9 assist in 53 presenze (dal 2014 al 2016) e quelle con il Crotone, 27 gol in 98 partite.

Ha militato anche con le maglie di Padova, Varese e Torino. Ha iniziato la stagione nell’ FC Messina, realizzando 2 reti in tre partite. “Sono entusiasta di vestire la maglia della Polisportiva Santa Maria. È un progetto serio e ambizioso” sono state le prime parole di Gabionetta, rivelate sul sito del club, dopo la stretta di mano con il direttore sportivo Antonio Amodio.

Il brasiliano non ci sarà nella partita contro il Giarre, bensì nella successiva sfida contro il Licata nel turno infrasettimanale dell’ Immacolata. La squadra di Nicoletti è attualmente sesta in graduatoria nel girone I, anche se domenica è arrivata la sconfitta interna contro il Castrovillari che ha interrotto la serie di cinque vittorie consecutive.