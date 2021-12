Sanza: sale il numero di positivi, ora sono 22

Altri sette casi di contagio, in due diversi nuclei familiari, ma contatti di altri positivi già riscontrati nei giorni scorsi. E’ l’esito dei controlli effettuati dai sanitari della ASL Salerno a Sanza. Arrivano così a 22 i casi totali accertati. I sette nuovi casi sono riferiti tutti a persone adulte, in buone condizioni di salute. Gli stessi si trovavano in isolamento precauzionale già da qualche giorno.

Situazione complicata a Sanza dove il sindaco Vittorio Esposito invita i cittadini alla massima prudenza ed al rispetto rigoroso delle norme anti-contagio.

Rimane intanto ancora ricoverata in ospedale la donna anziana che due settimane fa ha contratto il Covid; le sue condizioni sono stabili.