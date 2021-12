Agropoli: più sicurezza all’esterno della scuola “Scudiero”

AGROPOLI. Più sicurezza davanti alle scuole. E’ quanto ha previsto il comandante della Polizia Municipale, Sergio Cauceglia. Il provvedimento è relativo in particolare all’Istituto Comprensivo Agropoli – San Marco, quest’ultimo ha l’accesso su via Verga, laddove i marciapiedi non risultano particolarmente ampi.

Pertanto all’uscita dalla scuola, anche a causa di automobilisti che talvolta viaggiano a velocità sostenuta, si determinano dei pericoli per i piccoli studenti.

A tal proposito è stato imposto il limite di velocità a 30 chilometri orari che verrà ulteriormente segnalato con apposita cartellonistica nei pressi del cancello della scuola. Ciò al fine di garantire più sicurezza in zona, come richiesto dai genitori degli alunni che frequentano la Scudiero.