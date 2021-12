Agropoli, oltre 300 vaccini somministrati: funziona il sistema delle convocazioni

Nella giornata di oggi sono stati somministrati oltre 300 vaccini presso il centro vaccinale Città di Agropoli.

Dopo la sospensione degli open day a causa dei disagi registrati nei giorni scorsi, si è tornati al sistema delle convocazioni mediante la piattaforma Soresa.

Le chiamate avvengono mediante SMS o e-mail, dando priorità alla data della precedente somministrazione e all’età.

Questo il commento del sindaco Adamo Coppola: “Ringrazio la Direzione Sanitaria per aver accolto le nostre proposte e quelle dei tanti utenti che segnalavano i disagi vissuti durante gli open day. Il ritorno al sistema delle convocazioni, come avveniva in passato, ha permesso di evitare code e disagi. Oggi oltre 300 persone si sono sottoposte all’inoculazione del siero con tempi di attesa limitati e senza intasare il centro vaccinale. Credo che questa sia la strada giusta. Le sedute sono previste sia nel centro vaccinale che presso l’ospedale”.