Vaccini per i bambini: in Italia dal 13 dicembre

Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. La vaccinazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza.

Si suggerisce l’adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, “adeguati all’età”.

Il parere di Aifa arriva dopo l’ok, lo scorso 25 novembre, dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), che ha raccomandato l’estensione dell’indicazione per il vaccino Covid di Pfizer-BioNtech per includere l’uso per i bambini di età tra 5 e 11 anni.

Le dosi, che contengono un terzo del vaccino rispetto agli adulti, arriveranno il 13 dicembre. La vaccinazione dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni comincerà prima di Natale. Saranno utilizzati gli hub già esistenti con percorsi specifici, ma si punta a coinvolgere anche i pediatri e le farmacie. Anche per i bambini è prevista la doppia iniezione.

Tutti i bambini possono vaccinarsi, quelli che però in passato hanno avuto esperienza di reazioni anafilattiche devono restare in osservazione per un’ora dopo la vaccinazione. Non sono stati segnalati casi di miocarditi tra i bambini, sono molto rare tra gli adolescenti, gli effetti collaterali visti in fase di sperimentazione e nell’utilizzo negli Stati Uniti sono leggeri, come stanchezza e dolore al braccio momentaneo.