Rapina in azienda agricola di Capaccio: tre arresti

A Capaccio Paestum, i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo e della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Agropoli hanno tratto in arresto n.3 cittadini, responsabili di aver perpetrato una rapina poco prima presso una azienda agricola di Capaccio Paestum.

Si erano presentati a volto scoperto, a bordo di un furgone, sul quale caricavano materiale vario, asportato dal cantiere in opera presso l’azienda, minacciando i presenti. Le immediate ricerche hanno consentito di raggiungere, individuare e bloccare il furgone in fuga ad Agropoli, e di arrestare i tre responsabili. All’interno del furgone veniva rinvenuto il materiale sottratto, restituito agli aventi diritto.

Uno dei malviventi è stato inoltre deferito in stato di libertà poiché sorpreso alla guida del citato veicolo sprovvisto di patente di guida in quanto già sottoposto alla misura dell’avviso orale.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, i rapinatori sono stati sottoposti tutti agli arresti domiciliari.