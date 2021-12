Allerta meteo: Sapri chiude le scuole

Ancora una giornata di chiusura delle scuole prevista per domani, Venerdì 3 dicembre, sull’intero territorio della città di Sapri. Il provvedimento porta la firma del sindaco Antonio Gentile ed è conseguente all’allerta meteo di livello ‘Arancione’. Per lo stesso motivo annullato il mercato settimanale del venerdì.

Oltre alle scuole e alla sospensione del mercato settimanale, nella stessa ordinanza si dispone il non utilizzo della seconda passeggiata, la chiusura del locale Cimitero, il divieto di sosta nelle aree soggette ad allagamento ed immediatamente poste in adiacenza allo sbocco dei canali- Piazza Regina Elena, Canale della Piazza, Canale Santa Domenica, Canale Ischitiello, Canale Scarpitta, Lungomare Italia da Via Verdi ad incrocio con Via Cagliari ed il non utilizzo di parchi e giardini pubblici, invitando i cittadini a voler uscire di casa e/o ad utilizzare l’autovettura solo per urgenze e particolari esigenze.

L’area del Golfo di Policastro e del basso Cilento è tra le più colpite dal maltempo. Diversi i disagi in zona (leggi qui).