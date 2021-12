Oltre 644 milioni da fondi Pnrr per le scuole in Campania

“Un’occasione storica. Adesso mettere a terra queste enormi risorse”. Più di 644 milioni di euro per il sistema scolastico della Campania sono in arrivo grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Ne dà notizia Piero De Luca, deputato e vice capogruppo del Pd. Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato il decreto per il riparto dei fondi su base regionale.

Nel dettaglio, sono stati assegnati alla Campania per le mense 83.915.797,21; per gli asili nido 327.828.489,88; per la messa in sicurezza 53.525.700,84; 35.128.144,44 sono destinati alle palestre; 67.124.314,69 alle scuole dell’infanzia mentre per la costruzione di nuove scuole vengono dati 76.884.999,95.

“Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza attuato dal governo Draghi – sottolinea De Luca – arrivano eccezionali risorse per il sistema scolastico, un settore decisivo per il futuro del nostro Paese, da sempre una priorità del mio impegno parlamentare.

Una straordinaria opportunità per il sistema dell’istruzione della nostra Regione, per rendere più sicure e accoglienti le scuole, modernizzando la formazione dei nostri figli. Adesso bisogna lavorare per passare dagli stanziamenti alla spesa effettiva, mettendo a terra queste enormi risorse: facciamolo rapidamente e facciamolo bene”.