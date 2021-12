Malandrino insiste: “Spinelli abbandoni l’idea di candidarsi ad Agropoli”

«Non è pervenuta, al momento, alcuna nota del coordinamento regionale di Forza Italia in relazione alle prossime consultazioni amministrative di Agropoli del 2022. Ciò nonostante, nel ribadire la stima nei confronti del coordinatore regionale On. Mimmo De Sano, al quale mi lega oltre che il leale e straordinario rapporto politico, anche una decennale amicizia personale, sono certo e convinto che, ugualmente in linea con il suo pensiero, la scelta del candidato di una realtà locale passa assolutamente e prioritariamente attraverso le doverose valutazioni degli organismi cittadini prima ancora che dai tavoli provinciali e regionali». Così Emilio Malandrino in relazione alle dichiarazioni del coordinatore regionale di Forza Italia in merito alla possibile candidatura a sindaco di Costabile Spinelli (leggi qui).

«Ad oggi, ribadisco e sottolineo anche a nome dei partecipanti alle trattative locali per l’intera area di centro destra e partner allargati, non ci sono assolutamente le condizioni di opportunità e proponibilità di una candidatura, ancorché difficile ed impervia, rappresentata da un esponente politico che non appartenga alla comunità locale», ribadisce Emilio Malandrino, coordinatore cittadino del partito, che conferma il “no” alla candidatura di Costabile Spinelli.

«Chiunque voglia fare una strada diversa è Libero ed Autonomo, ma certamente non sarà espressione di una scelta condivisa con chi, da sempre, rappresenta la realtà cittadina locale di area centro destra. Pertanto, colgo l’occasione, per consigliare ancor più con forza, all’amico Costabile Spinelli, di abbandonare definitivamente l’idea di una ” improbabile” sua candidatura ad Agropoli, a mio avviso, ne perderebbe di credibilità, stima, apprezzamento e dignità rispetto alla sua storia politica e personale», conclude Emilio Malandrino.