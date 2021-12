Agropoli: annullati gli open day, si procederà con le convocazioni

In seguito ai disagi registrati negli ultimi open day organizzati presso il centro vaccinale, nella giornata di ieri il sindaco Adamo Coppola ha sollecitato l’Asl Salerno ad individuare delle soluzioni alternative per le somministrazioni delle terze dosi. Ciò al fine di evitare code e assembramenti presso il centro di via Taverne.

Pertanto i referenti dell’Asl Salerno hanno deciso di annullare tutte le sedute vaccinali in open day in programma per il mese di dicembre. La somministrazione dei vaccini avverrà mediante convocazione diretta da parte dell’azienda sanitaria.

Presso l’ospedale civile di Agropoli saranno convocati gli over 70; al centro vaccinale Città di Agropoli, invece, le altre fasce d’età. Si procederà alla convocazione per ordine di anzianità.

Al contempo verranno organizzate delle sedute specifiche per forze dell’ordine e personale scolastico.

Questo il commento del sindaco Adamo Coppola: “Purtroppo negli ultimi open day si sono registrati disagi dovuti alla notevole affluenza. L’Asl Salerno ha riscontrato il medesimo problema anche negli altri centri della Provincia. Pertanto ho ritenuto doveroso sollecitare i responsabili della campagna vaccinale ad individuare delle soluzioni alternative”.