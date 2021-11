Capaccio, 58enne muore dopo ricovero: indagini in corso

CAPACCIO PAESTUM. Undici persone sono indagate per la morte di una donna di 58 anni deceduta presso l’ospedale di Eboli, dopo essere stata ricoverata anche in altre strutture sanitarie. Sono stati i familiari a presentare denuncia per comprendere se sulla morte della loro congiunta vi siano responsabilità dei medici.

Così è partita l’indagine che vede coinvolti taluni sanitari che l’hanno seguita negli ultimi mesi di vita. La donna di Capaccio Paestum era stata ricoverata una prima volta all’ospedale di Vallo della Lucania, successivamente ad Eboli dove è deceduta dopo circa un mese di ricovero.

Stando alle prime ricostruzioni era affetta da infezioni legate alle piaghe da decubito. Il medico legale procederà all’esame del cadavere per provare a spiegare le cause del decesso.