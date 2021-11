A Moio della Civitella i lavori sulla SR 488

MOIO DELLA CIVITELLA. La Provincia di Salerno consegna i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SR ex SS 488, ricadenti nel comune di Moio della Civitella, per l’importo netto di euro 81.398,82.

“Questi lavori – dichiara il Presidente Michele Strianese – sono partiti proprio in queste ore, appena le condizioni meteorologiche lo hanno consentito, e vanno dalla Km.ca 68+900 circa alla Km.ca 72+300 circa.

Sono lavorazioni di rimozione di un dissesto a causa di un movimento franoso con la realizzazione di gabbionate, il rifacimento del piano viabile e l’apposizione della segnaletica verticale e orizzontale.

Apriamo nuovi cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità“- conclude.