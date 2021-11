Sala Consilina: un convegno nella giornata Internazionale delle persone con disabilità

SALA CONSILINA. Il 3 dicembre di ogni anno viene celebrata in tutto il mondo la “Giornata internazionale delle persone con disabilità“, allo scopo di promuovere i diritti e il benessere di persone che rappresentano il 15% della popolazione mondiale, circa un miliardo di persone, che nella vita quotidiana devono affrontare ostacoli e discriminazioni.

La Giornata è stata proclamata nel 1981 dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). Per riflettere su queste tematiche a Sala Consilina il 3 dicembre 2021, alle ore 10:30, nell’Auditorium del Teatro Comunale “Mario Scarpetta”, in via Cappuccini, si terrà un convegno organizzato dall’Associazione Una Speranza Onlus che nel Vallo di Diano dal 1997 si occupa di disabilità e ha realizzato negli anni un Centro diurno e residenziale per disabili, punto di riferimento per tante famiglie.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana e tante altre associazioni che collaborano costantemente con Una Speranza.

Al convegno di venerdì 3 dicembre 2021, porteranno il loro saluto: Don Vincenzo Federico, Presidente dell’Associazione Una Speranza; l’avv. Francesco Cavallone, Sindaco di Sala Consilina; il dott. Vittorio Esposito, Presidente del Consorzio Piano di Zona; la dott.ssa Antonia Autuori, Presidente di Fondazione Comunità Salernitana.

Interverranno: il dott. Porfidio Monda, docente in gestione dei servizi sociali presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sul tema “Il PNRR e il mondo della disabilità”; la dott.ssa Stefania Mancini, Presidente di Assifero sul tema “La Filantropia e il dopo di noi”. Modera il giornalista di Radio Alfa, Pino D’Elia.

Conclude Mons. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro.