Puc di Roccadaspide, via libera dalla Provincia

Con decreto la Provincia di Salerno dichiara la coerenza del PUC (Piano Urbanistico Comunale) di Roccadaspide alle strategie a scala sovra comunale individuate anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Si conclude, per quanto di competenza di questo Ente, il procedimento ex art. 3 del RR. 5/2011, relativo ai due PUC in questione nei tempi strettamente previsti dalla norma.

“La Provincia di Salerno – afferma il Presidente Michele Strianese – da sempre accompagna i Comuni nel processo di pianificazione attraverso l’attività del Settore Pianificazione strategica diretta da Gioita Caiazzo con il supporto del Vice Presidente Carmelo Stanziola delegato al Governo del territorio. Nella fase iniziale del procedimento, la Provincia fornisce supporti metodologici/operativi unitamente agli strumenti cartografici necessari. Successivamente offre un costante affiancamento con interlocuzioni e consulenze durante il processo di verifica di coerenza del PUC al piano provinciale, finalizzato all’approvazione dei Piani Urbanistici Comunali.

Il cospicuo numero di PUC ricevuti e “approvati” rappresenta il riscontro oggettivo dell’impegno e dell’attenzione che la Provincia dedica al governo del territorio quale matrice di tutela e sviluppo territoriale, oltre che di progresso socioeconomico delle comunità”.