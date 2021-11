L’Almanacco del 29 Novembre 2021

Almanacco del 29 Novembre 2021:

Santi del giorno: San Saturnino di Tolosa (Vescovo e Martire)

San Demetrio di Veroli (Martire)

San Saturnino di Tolosa è il protettore delle corride.

Etimologia: Demetrio, Il nome è di origine greca e deriva da “demétrios”, in latino “demetrius”, dall’appellativo della dea della terra che presiedeva all’agricoltura: ovvero “Demétra”, la Madre terra, il principio femminile della vita. Vasta diffusione anche della variante slava “Dimitri”.

Proverbio del giorno:

Ogni legno ha il suo tarlo.

Aforisma del giorno:

Lodiamo le persone in proporzione alla stima che hanno per noi (Charles de Montesquieu)

Accadde Oggi:

1947 – L’Onu dà vita allo stato di Israele : Con ancora negli occhi gli orrori del Secondo conflitto mondiale, terminato due anni prima, le istituzioni internazionali si trovarono impegnate in una complessa fase di ridefinizione della geografia di alcuni territori, che avrebbe segnato profondamente gli equilibri politici dei successivi decenni.

Sei nato oggi? Hai una vita molto movimentata, quasi romanzesca. La stabilità ti annoia, la routine quotidiana ti soffoca, ma quasi sempre riesci a trovare un lavoro che ti permette di conservare l’indipendenza e soddisfare il tuo spirito vagabondo. Anche in amore passi, con grande entusiasmo, da un porto all’altro e solo in tarda età, forse, deciderai di fermarti.

Celebrità nate in questo giorno:

1932 – Jacques Chirac: Protagonista per quasi mezzo secolo della scena politica francese, è nato a Parigi e da qui è partita la carriera istituzionale, con la carica di sindaco della Capitale ricoperta dal 1977 al 1995.

1954 – Joel Coen: Per lui produrre, scrivere e dirigere un film è questione di famiglia. Insieme con il fratello Ethan formano una coppia di “registi da Oscar”, creatori di un cinema sofisticato e grottesco che conquista e divide.

Scomparsi oggi:

1986 – Cary Grant: Lo sguardo più seducente del grande schermo è il suo, fonte d’ispirazione per lo scrittore Ian Fleming che a lui guardò nel delineare il personaggio di James Bond. Nato a Bristol.

2001 – George Harrison: Dei favolosi quattro ragazzi di Liverpool era The Quiet One, “quello tranquillo”, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell’epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la cultura indiana.

1925 – Eduardo Scarpetta Padre del grande Eduardo De Filippo e grande maestro del teatro italiano, per Napoli fu il più importante attore e commediografo negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. Napoletano doc.

2010 – Mario Monicelli: Regista tra i più rappresentativi del secondo Novecento, è uno dei maestri della commedia all’italiana. Nato a Roma e qui scomparso nel novembre del 2010.

1954 – Enrico Fermi: Scienziato tra i più eccelsi della storia, è comunemente indicato come il padre della fisica nucleare, per le rivoluzionarie scoperte sui neutroni e la radioattività. Nato a Roma