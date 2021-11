Dramma a Teggiano: uomo trovato in casa senza vita

TEGGIANO. Trovato senza vita in casa, indagini in corso. La vittima è un uomo di 44 anni. Erano stati i familiari, preoccupati perché impossibilitati a mettersi in contatto con lui, a far scattare i soccorsi. Così in serata i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e i vigili del fuoco sono intervenuti presso la sua abitazione.

Una volta all’interno hanno trovato il malcapitato riverso a terra. Probabile che la morte sia dovuta ad un improvviso malore.

La salma è stata sottoposta a sequestro e trasferita nell’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.