Agropoli: il Vico-De Vivo ricorda Nico Ruggiero e Marco Coviello

AGROPOLI. Una giornata per commemorare due studenti morti prematuramente: Nico Ruggiero e Marco Coviello. L’occasione è stata rappresentata dall’evento “Ti presento la mia Scuola…viva”, tenutosi lo scorso 27 novembre presso l’Istituto Vivo – De Vivo di Agropoli.

Nell’occasione sono stati presentati i progetti e le modalità di utilizzo dei fondi concessi alla scuola agropolese, utilizzati per migliorare i servizi e la didattica. Successivamente si è passati alla cerimonia per ricordare i due allievi scomparsi prematuramente: Marco Coviello e Nico Ruggiero, cui sono stati dedicati due nuovi spazi dell’istituto.

Marco Coviello, di Capaccio Paestum, aveva 20 anni; è morto nell’agosto 2016 in seguito ad un incidente stradale che lo vide sfortunato protagonista al ritorno a casa dopo il lavoro. A lui è stato dedicato il nuovo campetto polisportivo realizzato all’esterno dell’istituto scolastico. Il nome di Nico Ruggiero, invece, è stato assegnato all’aula 3.0 “Il giardino delle idee”. Il giovane di Torchiara aveva solo 18 anni quando morì in un incidente avvenuto in località Moio di Agropoli.