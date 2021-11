Una panchina rossa al liceo Pisacane di Padula

Il Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula da ieri ha la sua panchina rossa per dire “no alla violenza sulle donne” non solo il 25 novembre ma tutti i giorni dell’anno.

ieri mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza dei docenti e degli alunni del Liceo, trasmessa in filodiffusione in tutte le classi. La panchina è stata posizionata all’esterno, all’ingresso principale del Liceo.

La cerimonia è stata caratterizzata dalla lettura di riflessioni scritte dagli alunni. La decisione di posizionare la panchina rossa nasce dalla volontà di tenere costantemente alta l’attenzione sul tema, convinti che sia necessario sensibilizzare e informare a partire già dalle giovani generazioni e in contesto scolastico.

La cerimonia si inserisce in un percorso che si svilupperà nel corso dell’anno scolastico. Sabato scorso il Liceo Pisacane ha preso parte ad una interessante mattinata di riflessione con laboratori formativi in compagnia delle responsabili del Centro Antiviolenza Aretusa.

Venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, in tutte le classi sono state realizzate attività a tema, accogliendo l’invito lanciato dal Ministero dell’Istruzione.

Soddisfatto il dirigente scolastico Pietro Mandia secondo cui iniziative del genere sono necessarie e fondamentali per favorire la pacifica convivenza nella società civile.