Galleria di Cuccaro Vetere: lavori nel secondo semestre del 2022

“Alla nostra richiesta di chiarimenti ad Anas sulla messa in sicurezza della galleria “San Vito”, ubicata lungo la S.S. 18 Var “Cilentana” nel comune di Cuccaro Vetere, da tempo interessata da fenomeni di dissesto e infiltrazioni di acqua che rendono il tratto pericoloso e ad alto rischio incidenti mortali l’amministratore delegato di Anas ing. Massimo Simonini ha specificato che la galleria sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria alle opere civili ed agli impianti tecnologici, dopo il completamento della fase di progettazione, prevista entro il prossimo mese di maggio”. Lo ha chiarito il senatore Cinque Stelle Francesco Castiello, che nelle scorse settimane aveva annunciato l’imminente apertura del cantiere.

I lavori saranno appaltati nel secondo semestre del 2022.

Nelle more dell’ultimazione del progetto, Anas ha realizzato un intervento di immediata efficacia attraverso il rifacimento della pavimentazione, volto ad innalzare la sicurezza della circolazione all’interno della galleria. Livello di sicurezza che resta, comunque, carente dal momento che mancano gli aeratori, mancano le piazzole di emergenza, mancano i collegamenti telefonici, etc. In caso di malore o di avaria non è possibile chiamare il pronto soccorso né il soccorso stradale, che è grave considerata la lunghezza della galleria, che si estende per circa un chilometro e mezzo.

“Per questo abbiamo sollecitato l’Anas ad imprimere la massima speditezza nel definire la progettazione, le procedure di appalto e l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza”, sottolinea Castiello.