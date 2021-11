Ritorno alla dad in Campania? “scelta irresponsabile”

“A distanza di appena pochi giorni dalla sentenza del Tar che ha già condannato la Campania per la chiusura arbitraria delle scuole, De Luca ci riprova. È una misura irresponsabile e cinica che serve solo a coprire le inefficienze della Regione anche in materia di gestione della crisi pandemica. Non solo”. Lo dichiara Severino Nappi, consigliere regionale della Lega, commentando l’ipotesi di ritorno alla dad dall’8 dicembre proposto dalla Regione.

“È pure una scelta irresponsabile che rischia soltanto di arrecare altri danni ai nostri ragazzi, in una regione che vanta i tristi primati della dispersione scolastica e della ridotta diffusione dei computer nelle famiglie”, prosegue l’esponente leghista.

Poi aggiunge: “La lotta al Covid non si fa con interventi di facciata, la cui inefficacia peraltro è già stata ampiamente dimostrata in questi 2 anni. Se ha davvero a cuore il futuro dei giovani campani, piuttosto De Luca potenzi subito il sistema di trasporto scolastico, stanzi risorse straordinarie per la manutenzione e la pulizia degli istituti didattici, dia una mano concreta agli insegnanti e al personale scolastico della Campania aiutandoli a garantire condizioni di sicurezza”.

“Il tempo del lanciafiamme e degli show è finito. Ora ci vuole il buon governo”, conclude.