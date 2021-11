De Luca: evitare feste di piazza a fine anno

“Non so se è il caso di fare feste di piazza a fine anno, io le eviterei”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta Fb.



“Cosa vuoi controllare in una festa del genere? Ed è un peccato bruciare risultati importanti di tranquillità magari per una grande festa o evento – aggiunge – per quest’anno mi manterrei prudente, teniamoci quello che abbiamo già conquistato”.

Il presidente della Regione, non ha mancato di polemizzare anche col Governo: “Bene le misure di Governo ma c’è proprio bisogno di aspettare il 6 dicembre, metà dicembre, che stiamo aspettando? – ha detto – Il Governo ha deciso solo anti ieri che è obbligatorio per il personale sanitario la terza dose, ci voleva la zingara per capire che era indispensabile la terza dose? Dovevamo aspettare per capire di ridurre a 5 mesi la terza dose?”.