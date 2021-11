Castellabate: un incontro contro la violenza sulle donne | 25 Novembre ore 17.00

CASTELLABATE. Oggi, alle ore 17.00, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne“, presso l’Aula Consiliare “Corrado Grande”, si terrà un incontro-dibattito sul tema “Violenza di genere”.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Marco Rizzo, invita tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro.

“Promuovere la parità di genere e affermare i diritti delle donne, può essere utile non solo ad includere le figure femminili nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto a dare loro maggiore forza e consapevolezza nel gestire meglio la vita lavorativa e privata– dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Pubblica Istruzione, Marianna Carbutti– una donna forte, sicura di se, indipendente e libera da pregiudizi, probabilmente sarà in grado di difendersi da atteggiamenti sessisti e discriminatori“- conclude.

Parteciperanno all’incontro, le operatrici del servizio Antiviolenza “Gemma”, la Presidente della FIDAPA, Roberta Piccirillo, la Dott.ssa Monica Monzo, Dott.ssa Antonella Palladino, Dott.ssa Ester Apolito e la Dott.ssa Manola D’Amato, comandante dei Vigili, che presenterà il suo libro: “Vite Rubate”.

La trama

Una storia vera, cruda, struggente. Una donna riesce a scappare dalle mani del suo aguzzino, e dalla sua denuncia riemerge dopo circa quindici anni il caso di una 17enne romana scomparsa nel giugno del ’99, la cui identità fu scoperta solo circa due mesi dopo in una cella dell’obitorio di Milano.

Appuntamento, quindi, per un dibattito volto a contrastare un fenomeno, quello della violenza sulle donne, che purtroppo, sta dilagando sempre di più. Tante, infatti, le iniziative che sono state messe in campo per oggi, in Italia e in diversi comuni del Cilento.