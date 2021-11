L’Almanacco del 24 Novembre 2021

Almanacco del 24 Novembre 2021:

Santi del giorno: Santa Flora di Cordova (Martire)

San Crisogono di Aquileia (Vescovo e Martire)

Sant’Andrea Dung Lac e Compagni (Martiri)

San Flaviano di Ricina (Vescovo e Martire)

San Protasio (Vescovo di Milano)

Sant’Enfleda (Regina di Bernicia, Badessa)

Santa Firmina (o Fermina) di Amelia (Martire)

Etimologia: Floriana, deriva dal latino “flos-floris”, “fiore”, questo diminutivo femminile discretamente attestato in tutta Italia, anche nella variante di Flora, che era il nome della dea italica della primavera, popolare fra le genti sabine. Il significato augurale e i molti santi che ne hanno sostenuto l’espansione, l’hanno reso comune sino ai giorni nostri..

Proverbio del giorno:

Morto un papa, se ne fa un altro.

Aforisma del giorno:

Anche le minime occasioni di piacere che possono capitarmi, io le afferro. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1859 – Pubblicata l’Origine della specie: «Preferisco discendere da una scimmia che da un uomo di cultura che ha prostituito il sapere e l’eloquenza al servizio del pregiudizio e della falsità». È il convinto sostegno che Thomas Henry Huxley offrì al collega Charles Darwin e alle rivoluzionarie conclusioni della sua opera Sull’origine delle specie per mezzo della selezione naturale, pubblicata il 24 novembre del 1859 dall’editore John Murray, al prezzo di 15 scellini.

Sei nato oggi? L’intenso desiderio di giustizia che nutri nel tuo intimo, ti porta ad una professione volta ad aiutare gli altri e ad occuparti di problemi sociali. La tua opera sarà ancor più incisiva se lavorerai in gruppo. In amore punti su rapporti basati più sulla stima e la reciproca comprensione che sulla passione.

Celebrità nate in questo giorno:

1826 – Carlo Collodi: È il papà del burattino più famoso della storia, ma la sua attività abbracciò diversi generi, dal giornalismo al teatro. Nato a Firenze e ivi morto nel 1890.

1973 – Paola Cortellesi : La voce, che Mina indica tra le più belle d’Italia, è la sua arma segreta, che le permette di brillare nella recitazione, nell’imitazione comica e nel canto. Nata a Roma.

1978 – Vanessa Incontrada: Da un decennio è un volto noto della televisione e del cinema made in Italy. Nata a Barcellona, in Catalogna, inizia la sua carriera molto giovane (a 17 anni) come indossatrice, che la porta a trasferirsi a Milano (il padre di Vanessa è italiano e la madre spagnola).

1864 – Henri de Toulouse-Lautrec: Nato ad Albi, in Francia, e morto a Saint-André-du-Bois nel 1901, è stato uno degli artisti postimpressionisti più importanti dell’Ottocento. Nelle sue opere dipingeva molti particolari e dettagli della vita bohémien, nella Parigi di fine secolo. Celebri le rappresentazioni dei bordelli parigini che egli stesso frequentava.

Scomparsi oggi:

1991 – Freddie Mercury: Cantante, compositore e musicista tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Registrato all’anagrafe come Farrokh Bulsara, nacque a Stone Town (la parte vecchia della capitale di Zanzibar, in Tanzania).