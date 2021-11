Castellabate sconti e coupon per chi ricicla la plastica

CASTELLABATE. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto per richiedere dei contributi per l’acquisto di un eco compattatore. Con tale progetto si intende partecipare al bando “Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”, promosso dal Ministero della Transizione ecologica in linea con la direttiva Europea 2019/904. Essa permette ai Comuni di acquistare eco compattatori per lo smaltimento della plastica.

Un eco compattatore in Piazza Matarazzo

Questo eco compattatore verrà installato presso Piazza Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Per poter incentivare la popolazione al suo utilizzo verrà riconosciuto un buono sconto di euro 5,00 fruibili presso i punti vendita convenzionati. Questi ultimi saranno contrassegnati da appositi adesivi su vetrine oppure attraverso coupon per detrazioni tributarie comunali ogni 100 bottiglie di plastica riciclate.

Il commento

“Come primo cittadino di Castellabate, ritengo che questo progetto vada realizzato il prima possibile. Castellabate vanta già un efficiente servizio di raccolta rifiuti porta a porta che permette di garantire un certo decoro urbano, installare un eco comparatore permetterebbe di semplificarlo significativamente. Inoltre, con questo nuovo sistema proposto dall’eco compattatore la cittadinanza sarebbe incentivata e stimolata al riciclo ottenendo personalmente dei benefici”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

“E’ necessario che la sensibilizzazione alle tematiche ambientali avvenga soprattutto tra i giovani, nelle scuole: per questo, lì verranno organizzati degli incontri ad hoc. Verranno organizzati anche degli incontri presso l’installazione dell’eco compattatore per spiegarne e sollecitarne l’utilizzo per il riciclo delle bottiglie di plastica”, dichiara l’Assessore all’ambiente Nicoletta Guariglia.