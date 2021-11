Agropoli: una “short list” per professionisti

AGROPOLI. Opportunità di collaborazione con l’Ente. Il Responsabile dell’area Assetto del territorio, Gaetano Cerminara, ha pubblicato un avviso al fine costituire una “short list” di professionisti ed esperti; ai quali affidare incarichi professionali di supporto al Responsabile unico del procedimento nelle attività connesse alla redazione e approvazione della pianificazione del Piano Urbanistico comunale vigente, approvato nei mesi scorsi.

Il progetto

I compiti dei collaboratori, saranno la gestione delle procedure complesse previste dal Piano Nazionale di ripresa. Nello specifico, supporto alla presentazione dei progetti da inviare e procedimenti amministrativi connessi alla programmazione delle opere pubbliche quali il masterplan del Cilento costiero.

Si ricercano in particolare: architetto, ingegnere civile, ingegnere ambientale, ingegnere acustico, geologo, agronomo, avvocato.

Requisito fondamentale, la laurea specialistica in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento) e iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o degli architetti.

Laurea in scienze geologiche e iscrizione all’albo dei geologi, laurea in scienze agrarie e iscrizione all’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, laurea in giurisprudenza e iscrizione all’albo professionale degli avvocati.

E’, altresì, richiesta una buona conoscenza informatica, oltre che dei programmi come word, excel, posta elettronica, internet, software Cad e di sistemi informativi territoriali e ambientali Gis. La durata dell’incarico sarà pari ad un anno.

Le domande dovranno essere presentate entro il 10 Dicembre.