Eccellenza, Calpazio: Marino si dimette, Balzano nuovo allenatore

Avvicendamento in panchina alla guida della Calpazio. Mister Massimo Marino ha infatti rassegnato le dimissioni, già annunciato il nome del sostituto: si tratta di Gianfranco Balzano. Un nome, questo, non nuovo per la società cara al presidente Angelo Di Giovanni: nella stagione 2012-2013, l’ex difensore di Avellino e Lodigiani negli anni ’90 riuscì a salvare la squadra sempre in Eccellenza. Questo il comunicato del club:

“La A.s.d Calpazio comunica ai propri sostenitori e tifosi che Mister Massimo Marino ha rassegnato le proprie dimissioni, irrevocabili e con effetto immediato, per motivi familiari.A Massimo Marino vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per tutti questi meravigliosi anni trascorsi insieme, per le gioie condivise e le emozioni vissute, sempre con la franchezza degli amici più sinceri. Per la nostra associazione sportiva Massimo è stato, ed è tuttora, molto più di un allenatore”.

La Calpazio, dopo la sconfitta contro l’Agropoli, si trova attualmente al penultimo posto del girone C di Eccellenza Campania, avendo conquistato 8 punti in 10 giornate. Sarà subito una sfida impegnativa quella della prossima giornata: i capaccesi faranno infatti visita alla Scafatese di De Felice, attualmente quarta a quota 21.