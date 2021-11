De Luca accusa: il Governo dorme, terza dose subito ai sanitari

“Il Governo dorme in piedi ed arriva sempre con due mesi ritardo. Mi spiegate perché non è stato ancora approvato l’obbligo della terza dose per il personale sanitario che ha fatto la prima dose tra gennaio e febbraio? È una cosa incredibile”. Lo ha detto il governatore campano, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a Napoli.

In Campania il presidente della regione ha dato il via libera alle terze dosi senza obbligo di prenotazione o limiti di età, purché siano passati 6 mesi dalla seconda dose.

Mercoledì, tuttavia, verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi protocolli per la somministrazione della dose booster che potrà essere inoculata già dopo 5 mesi.