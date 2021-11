“Suo figlio ha avuto un incidente”, tentata truffa ad Agropoli

“Suo figlio ha avuto un incidente”. Nuovo allarme truffe ad Agropoli.

I fatti

È successo questa mattina. Una persona ha contattato un anziano, presentandosi come l’avvocato Russo, per annunciare che il figlio aveva avuto un incidente.

Più tardi una seconda persona, fingendosi un carabiniere, ha invece raccontato che il familiare era trattenuto in caserma e chiedendo dei soldi per liberarlo. Ovviamente tutto falso. Per fortuna la vittima del raggiro ha diffidato di quanto gli veniva raccontato telefonicamente ed ha contattato il figlio che ha confermato di non essere rimasto vittima di un incidente.

Probabile che i truffatori stiamo tentando altri colpi in zona. L’invito in questi casi è a fare sempre attenzione e ad informare i Carabinieri quando si ricevono chiamare del genere.