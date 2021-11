Plastica zero: anche Laureana punta sull’eco-compattatore

LAUREANA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Angelo Serra, ha aderito al programma sperimentale “Mangiaplastica”, promosso dal Ministero della Transazione Ecologica, per l’installazione di un eco- compattatore.

Il Ministero, infatti, concede contributi per l’acquisto di eco- compattatori, per la raccolta delle bottiglie in PET, con un importo complessivo di 16 milioni di euro e concedendo ai Comuni inferiori a 100.000 abitanti, finanziamenti per l’installazione.

Nello specifico, nel Comune di Laureana, il progetto prevede un importo complessivo pari a € 15.000,00.

Cosa sono gli eco- compattatori

Gli eco- compattatori, sono una tecnica innovativa per la raccolta differenziata e aiutano a ridurre sempre di più l’utilizzo della plastica; attraverso il funzionamento di questo macchinario, si favorisce la raccolta e la selezione dei rifiuti, favorendo velocemente il processo di riciclo.

Il commento

“Il nostro obiettivo è quello di rendere il territorio comunale, il più ecosostenibile possibile, a tutela dell’ambiente“- fanno sapere dal Comune.