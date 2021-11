Pianificazione territoriale: a Perito cittadini protagonisti

PERITO. Il 27 novembre, alle ore 17:00, presso la Palestra Comunale di Perito, si terrà un incontro di pianificazione partecipata, per discutere sulla variante che interessa il piano urbanistico comunale.

Interverranno l‘Ing. Carlo Cirillo, Sindaco del Comune di Perito e l’Arch. Giuseppe Schiattarella, Progettista.

Le finalità

L’obiettivo dell’amministrazione, però, non è tanto quello di andare a rispolverare lo storico Puc, approvato nel 2016, ma quello di rendere i cittadini (la vera anima del paese), partecipi alle decisioni riguardanti un servizio fondamentale, quale quello del piano urbano ed edilizio, del proprio comune di appartenenza.

Dal 2016 ad oggi, infatti, la situazione non si è mai smossa più di tanto; l’Ente ha già ricevuto un finanziamento da investire in questo settore, ma l’intento principale, ora, è quello di fornire tale “incontro partecipato” alla cittadinanza, quale strumento, per stimolarla all’elaborazione di proposte e idee, sulle base delle criticità, che in tal senso, vivono quotidianamente.

Queste ultime, naturalmente, saranno attuate, soltanto qualora i tecnici e progettisti, le dovessero ritenere sostenibili. Sarà possibile seguire il dibattito anche in diretta, dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di Perito.