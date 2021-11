A Castellabate una panchina rossa contro la violenza sulle donne

CASTELLABATE. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Marco Rizzo, aderisce alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, che si celebra, ogni anno, il 25 Novembre, con un’iniziativa promossa dall’associazione locale, FIDAPA.

La presidente della Sezione di Castellabate, infatti, ha espresso la volontà di donare al Comune , la terza panchina rossa; durante una cerimonia ufficiale, che si svolgerà proprio in occasione della giornata internazionale; durante la quale ci sarà l’avvicendarsi di professionisti, esperti nel sociale, e un incontro con i ragazzi per discutere sulle violenze di genere.

La panchina verrà posizionata in Piazza Madre Teresa di Calcutta, alla frazione Lago; la spesa comprenderà solo la stampa dei manifesti per promuovere l’iniziativa. Inoltre, l’Ente, ha deciso di concedere alla FIDAPA, il patrocinio morale alla cerimonia ufficiale di collocazione della panchina rossa.

In Italia, si registrano, in modo esponenziale, i casi di violenza sulle donne e femminicidi; per questo motivo si moltiplicano le iniziative e i progetti di denuncia e di prevenzione della violenza di ogni forma; puntando, così, sull’informazione e su strumenti di sensibilizzazione sul rapporto tra uomo e donna, soprattutto nelle scuole e quindi tra i giovanissimi, insegnando loro il rispetto verso il genere umano.

“E’ nostra intenzione, aderire all’iniziativa internazionale, proponendo un momento di riflessione, destinato a tutta la cittadinanza e in particolare ai giovani del nostro territorio, con un dibattito sul tema della violenza di genere con il coordinamento di figure professionali, che hanno esperienza e operano nel sociale”– fanno sapere da palazzo di città.