L’Almanacco del 21 Novembre 2021

Almanacco del 21 Novembre 2021:

Santi del giorno: Presentazione della Beata Vergine Maria

Sant’Agapio (Martire, nato a Cesarea in Palestina e morto a Roma)

San Gelasio I (Papa)

San Romeo

Etimologia: Romeo, dal greco “rhomaios”, latinizzato in “romaéus”, era un termine indicante un “di Roma, romano”. Divenne quindi il soprannome per tutti coloro che, almeno una volta, si erano recati in pellegrinaggio a Roma. Per altri ha origine dl greco “rhomé”, “forza, robustezza”..

Proverbio del giorno:

Novembre imbacuccato, raccolto e seminato.

Aforisma del giorno:

La religione di un uomo non vale molto se non ne traggono beneficio anche il suo cane e il suo gatto (Abraham Lincoln)

Accadde Oggi:

1975 – Esce “A Night at the Opera” dei Queen: Con A Night at the Opera i Queen sfornano il loro quarto album, che consacra la band britannica nel panorama del rock mondiale. Prodotto da Roy Thomas Baker e finito di registrare a luglio del 1975, il disco era stato inizialmente concepito come parte di un doppio album, che avrebbe dovuto contenere anche il successivo “A Day at the Races” (uscito a distanza di un anno); questo perché entrambi i titoli richiamano due omonimi film dei fratelli Marx, alla cui geniale comicità Freddie Mercury e company volevano rendere omaggio.

1964 – Inaugurato il Ponte di Verrazzano: Colosso d’acciaio di alta ingegneria che mette in collegamento i due quartieri newyorkesi di Staten Island e Brooklyn, per gli americani è il Verrazano-Narrows Bridge o più semplicemente “The Verrazano”.

Sei nato oggi? Le tue capacità intuitive ed una notevole intelligenza analitica ti mettono in grado di risolvere qualsiasi rebus o problema. Nel lavoro dai il meglio di te quando affronti situazioni complesse e difficili. All’amore dedichi poco tempo ed energie: se non ami la solitudine, cerca di cambiare atteggiamento e dai di più a chi ti è vicino.

Celebrità nate in questo giorno:

1965 – Björk: È la regina del pop islandese, portavoce nel mondo della cultura e della storia della sua terra. Nata a Reykjavík, il suo nome significa betulla e sui documenti risulta come Björk Guðmundsdóttir.

1694 – Voltaire Quando si pronuncia il suo nome, si pensa a tutto lo scibile umano e alla sete di conoscenza che ha animato le grandi menti della storia, tra le quali è annoverato il filosofo, drammaturgo, storico, poeta (e molto altro ancora) Voltaire.

1973 – Inés Sastre: Modella e attrice, nata a Valladolid, in Castiglia. Inizia la sua carriera partecipando ad alcuni spot pubblicitari e dal 1996 lavora, per tre anni, come testimonial per Lancôme, succedendo ad Isabella Rossellini.