Foto | InstaCilento, la settimana in 10 scatti

Il quotidiano raccontato da voi, grazie alle foto pubblicate su Instagram. Ecco i migliori scatti riguardanti il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni pubblicati sul social network.

Per far sì che anche le tue immagini vengano pubblicate su InfoCilento.it basta taggare il profilo @infocilento nelle foto che pubblicherai on line.

Roccagloriosa- foto di @mlle_elocin

Centola-foto di @francesco.stanziola

Gnocchi cilentani cavati a mano- ideali la Domenica a pranzo

Celle di Bulgheria- foto di @nicolacirillo_

Scario- foto di @nickpalumbo72

Marina di Pisciotta- foto di @b_sandy_212

Perito- foto di @nicolacirillo_

San Marco di Castellabate- foto di @numignolo

Alfano- foto di @angeladisiervi

Borgo Medievale di San Severino di Centola- foto di @mat.ser23