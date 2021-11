Palinuro: uno spot per promuovere il territorio

Riprese finali, in queste bellissime giornate autunnali, delle immagini per la realizzazione di uno spot che promuove il territorio realizzato dalla Pro Loco.

Le bellezze di Capo Palinuro raccontate in un video di circa 40 secondi da utilizzare per una campagna social in Italia e all’estero.

“Ormai il web è la chiave per aprire le porte del mondo e decidere in quale parte di esso farsi conoscere – dichiara il presidente Silvano Cerulli – Grazie al contributo del Comune di Centola è stato possibile realizzare una serie di iniziative dedicate principalmente alla promozione del territorio, a supporto degli operatori turistici e commerciali. Lo spot sarà prossimamente presentato in un apposita conferenza stampa e sarà pubblicizzato dal prossimo mese di gennaio”.