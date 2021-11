L’Almanacco del 20 Novembre 2021

Almanacco del 20 Novembre 2021:

Santi del giorno: San Benigno (Vescovo)

Sant’Ottavio (Martire)

Sant’Edmondo (Re e Martire)

Etimologia: Edmondo, deriva dall’antico termine sassone composto da “éad”, “ricchezza”, e “mund”, “protezione”, nel significato di “protettore di beni, colui che protegge i beni”. Diffuso nell’Europa del Nord sin dal Medioevo, entrò in Italia soprattutto grazie a opere quali “Re Lear” di Shakespeare o “il Conte di Montecristo” di Dumas.

Proverbio del giorno:

Quando Bacco trionfa, il pensier fugge

Aforisma del giorno:

Sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta, così della gloria come del pericolo, e tuttavia l’affrontano. (Tucidide)

Oggi è:

La Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: La Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza si celebra il 20 novembre dal 1989 in quasi tutti i paesi del mondo. La ricorrenza commemora la data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia per la tutela dei minori.

Accadde Oggi:

1945 – Inizia il processo di Norimberga (75 anni fa): L’ultimo atto ufficiale – la resa del Giappone (2 settembre 1945) – che aveva posto fine alla Seconda guerra mondiale era stato scritto due mesi e mezzo prima, ma il mondo intero chiedeva giustizia per tutti gli orrori commessi nei confronti del popolo ebraico, di altre etnie (Rom, Sinti, Polacchi, Slavi) e degli omosessuali. Non si poteva lasciare impunita la ferocia del nazismo e, al contempo, occorreva segnare una linea di demarcazione nella politica internazionale tra il recente passato e gli scenari futuri, creando efficaci strumenti di prevenzione e contrasto a qualsiasi tentativo di sterminio e pulizia etnica. Questa vergognosa pagina di storia non sarebbe dovuta ripetersi.

1985 – Microsoft lancia la prima versione di Windows (35 anni fa): Menu a discesa, barre di scorrimento e finestre di dialogo che attraverso l’impiego di un mouse accelerano e semplificano l’utilizzo dei programmi. Si presentava così Windows 1.0, l’innovativo sistema operativo messo in commercio dalla Microsoft a novembre del 1985.

Sei nato oggi? I nati il 20 novembre sono combattenti nati e per questo finiscono per trovarsi coinvolti in battaglie di tutti i tipi, che non risparmiano le loro idee e la loro stessa personalità, spesso messa in discussione o sottoposta a esame. Portati alla polemica, mostrano a volte una certa ribellione anche negli affetti, benché siano in fondo estremamente leali verso la famiglia, gli amici o l’azienda per cui lavorano. Di solito è proprio il carattere estremo delle loro opinioni e il loro modo schietto di esprimerle che provoca un certo antagonismo: Poco inclini a smorzare i toni accesi, preferiscono senza dubbio combattere piuttosto che cedere.

Celebrità nate in questo giorno:

1925 – Bob Kennedy: Settimogenito della potente, quanto sfortunata, stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni Sessanta.

1955 – Angela Finocchiaro: Milanese doc, è un volto popolare del cinema e della TV, dove lavora come attrice, distinguendosi per la versatilità nel destreggiarsi tra ruoli comici e drammatici.

1959 – Mario Martone: Contaminare teatro, letteratura, pittura e musica è la cifra distintiva del suo cinema fatto di film d’autore e di numerosi documentari.

Scomparsi oggi:

1952 – Benedetto Croce: Ribattezzato come il “filosofo della libertà“, è annoverato tra i più influenti pensatori del Novecento italiano e tra le voci più autorevoli del pensiero liberale.

1978 – Giorgio De Chirico: Nativo di Volos, in Grecia, viene ricordato come l’ideatore e il maggiore rappresentante della pittura metafisica. Notevole anche la produzione di scrittore.