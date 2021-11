Castellabate, manutenzione più celere con la “Squadra Patrimonio”

CASTELLABATE. E’ stata istituita la “Squadra Patrimonio” per la programmazione, gestione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Vista la varietà e complessità degli interventi in esecuzione e in programmazione che riguardano edifici scolastici, strade comunali, sentieri, discese a mare ed edifici di proprietà comunale etc. l’amministrazione ha ritenuto necessaria l’istituzione di una squadra di figure professionali già operanti all’interno del Comune di Castellabate.

“E’ stato fondamentale puntare a un’organizzazione e sinergia multilivello, a una gestione responsabile e a un coordinamento operativo tra la programmazione degli interventi (segnalati o riscontrati), l’approvvigionamento dei materiali e la regolare esecuzione degli stessi”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“In questo modo la manutenzione, la tutela, la salvaguardia e il rispetto del patrimonio comunale è programmato, gestito e realizzato in ogni sua fase da professionisti con idonee competenze ottimizzando e valorizzando le risorse umane già presenti all’interno del Comune”, aggiunge il Vicesindaco Luigi Maurano.