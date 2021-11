Tempo in miglioramento grazie al rinforzo dell’alta pressione sull’Italia. Ci aspetta dunque un weekend più soleggiato anche sul Cilento. Tuttavia nel corso della giornata di domenica il tempo tenderà a peggiorare.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo sereno ovunque. Temperature stabili.

DOMENICA: al mattino prevalenti schiarite, dal pomeriggio nubi in aumento con possibili piogge in serata. Temperature in lieve calo.