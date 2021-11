Famiglie in crisi a causa del covid: a Trentinara arrivano i pacchi alimentari

TRENTINARA. Un bando per la concessione dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. Si rinnova l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Carione. I destinatari sono i nuclei familiari residenti (fino al numero massimo di 40), che versano in condizioni di temporanea difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Sono esclusi coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza o siano assegnatari di forme di sostegno pubblico o abbiano redditi complessivi non superiori a 500 euro mensili.

Per presentare richiesta è necessario compilare i moduli presenti sul sito del Comune e protocollarlo corredato da copia del documento d’identità.

La domanda dovrà pervenire all’Ente entro le ore 13:00 del giorno 17 dicembre 2021. Ciascun nucleo può presentare una sola domanda. I pacchi alimentari saranno consegnati agli assegnatari con una frequenza proporzionale al numero dei componenti del nucleo familiare fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

L’Amministrazione procederà con i controlli in collaborazione della Guardia di Finanza, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai richiedenti. Nel caso emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il soggetto decadrà dal beneficio conseguito e sarà tenuto a rimborsare quanto illecitamente ricevuto.