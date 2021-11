Chiusura Ponte Tanagro: ecco le disposizioni del Comune di Sassano

Con apposita ordinanza, il Comune di Sassano ha disposto, a decorrere dal 19 novembre 2021, il divieto di accesso e transito dei non residenti su via Ascolese, via Bagno e via Valle in direzione Padula e l’istituzione per i veicoli autorizzati del limite di velocità di 30 km/h. Nella stessa ordinanza è stato individuato anche un itinerario alternativo per raggiungere il Comune di Padula: gli utenti dovranno percorre la SP 51/A in direzione Silla di Sassano.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’ordinanza di chiusura totale al transito del “Ponte Tanagro” sulla SP51 km 3+900 emessa lo scorso 29 ottobre dalla Provincia di Salerno – Settore Viabilità e Trasporti.

La sospensione della circolazione sul “Ponte Tanagro” ha comportato l’utilizzo di vie di circolazione alternative su strade comunali diverse dal percorso individuato dalla Provincia di Salerno, ovvero via Ascolese, Via Bagno e Via Valle, ma tali arterie, a causa della loro conformazione, non consentono l’aumento del transito in sicurezza.

“Abbiamo emesso l’ordinanza – dichiara il sindaco di Sassano Domenico Rubino – per salvaguardare l’incolumità dei residenti delle zone interessate. Dopo la chiusura del Ponte Tanagro, infatti, il traffico veicolare su tali arterie si è più che triplicato”.