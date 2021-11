Castellabate, estranei negli uffici comunali: minoranza ne chiede l’allontanamento

Una nota al protocollo generale con la richiesta di “conoscere gli atti autorizzativi per la presenza di personale estraneo e non in pianta organica del ente”.

“In presenza del vice-segretario dott Lucia Savarese congiuntamente con con i consiglieri Maiuri, Di Luccia, Nicoletti si è proceduto alla verifica ed è stata appurata la presenza di personale estraneo presso l’ufficio turistico intenda al lavoro già da diversi giorni – si legge nella nota – Tale figura non ha nessun titolo a presenziare gli uffici pubblici in presenza dalle ore 9,00 alle 13,00 di ogni giorno”.

Di qui la richiesta: “chiediamo l’allontanamento e/o atti amministrativi che regolarizzano il rapporto di lavoro. Tale attività dei consiglieri comunali vuole garantire il principio di trasparenza e di legalità che una pubblica amministrazione deve garantire”