Al via i lavori sulla Pedemontana ad Omignano

OMIGNANO. Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la sistemazione del manto di asfalto della Pedemontana, la strada che collega Omignano Scalo con il comune di Casal Velino. Si tratta di un’arteria importante, percorsa ogni giorno da centinaia di veicoli. Eppure le sue condizioni erano in pessimo stato, in più punti si registravano buche e situazioni di dissesto.

Lavori sulla Pedemontana ad Omignano: gli appelli

Più volte i residenti e quanti vi transitano quotidianamente, hanno chiesto interventi. Gli appelli si sono amplificati negli ultimi mesi: a febbraio scorso, in seguito ad un incidente, perse la vita il piccolo Emanuele, di appena 4 anni. A luglio, invece, la Pedemontana risultò fatale per Alessandro Falcione, pizzaiolo 38enne che viaggiava a bordo della sua moto.

La Provincia ha stanziato circa 67mila euro per la messa in sicurezza del piano viabile della Pedemontana. Prevista anche la sostituzione delle barriere divelte e l’integrazione della segnaletica stradale.